В Туле осудили серийных гаражных воров

В Туле суд вынес приговор четырем молодым людям, которые промышляли кражами из гаражей. Следствие и суд установили, что в период с ноября 2019 года по май 2020 года они совершили девять краж из гаражных кооперативов в Пролетарском округе города.

Преступники похищали инструменты, автомобильные аккумуляторы и другое имущество. Общий ущерб составил более 163 тыс. рублей, он был возмещен в ходе предварительного расследования. В зависимости от роли и степени участия фигурантам вменялись п. «а» ч. 2 ст. 158, п. «а», «б», ч. 2 ст. 158, п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба).

«Суд учел позицию государственного обвинителя относительно вида и размера наказания и приговорил одного из соучастников к одному году девяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении, со штрафом в размере 35 тыс. рублей. Еще трое подсудимых приговорены к наказанию в виде штрафа в размерах от 60 до 90 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.