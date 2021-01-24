новости
новости
Регистрация
Новобранцы тульской научной роты приняли военную присягу в Анапе
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Новобранцы тульской научной роты приняли военную присягу в Анапе

В рамках нацпроекта «Наука» такие роты позволяют готовить кадры для военно-научного и оборонно-промышленного комплекса страны.

23 января в Военном инновационном технополисе «ЭРА» Министерства обороны РФ новобранцы 5-й «Тульской» научной роты принесли присягу.
 
 
В мероприятии принял участие министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов. Он зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.
 
 
В своем послании глава региона выразил уверенность, что, благодаря мастерству, таланту и упорству новобранцев тульский ОПК продолжит занимать ведущие позиции в стране и во всем мире.
 
Научная рота на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» создана по поручению губернатора Алексея Дюмина в 2019 году.
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:40 +2
Другие статьи по темам
Событие
армиявоенныенаучные роты
Место
ТулаТульская областьАнапа

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Накажи автохама: не успел отреагировать на красный за 4 секунды?
Накажи автохама: не успел отреагировать на красный за 4 секунды?
В Туле полицейские раскрыли кражу колес и автомобильного компрессора
В Туле полицейские раскрыли кражу колес и автомобильного компрессора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.