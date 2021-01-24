Новобранцы тульской научной роты приняли военную присягу в Анапе

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В рамках нацпроекта «Наука» такие роты позволяют готовить кадры для военно-научного и оборонно-промышленного комплекса страны.

23 января в Военном инновационном технополисе «ЭРА» Министерства обороны РФ новобранцы 5-й «Тульской» научной роты принесли присягу.

В мероприятии принял участие министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов. Он зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

В своем послании глава региона выразил уверенность, что, благодаря мастерству, таланту и упорству новобранцев тульский ОПК продолжит занимать ведущие позиции в стране и во всем мире.

Научная рота на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» создана по поручению губернатора Алексея Дюмина в 2019 году.