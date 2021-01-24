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В Туле полицейские раскрыли кражу колес и автомобильного компрессора
Изображение Piotr Zajda с сайта Pixabay

В Туле полицейские раскрыли кражу колес и автомобильного компрессора

По подозрению в преступлении задержаны двое ранее судимых мужчин.

Недавно в скуратовскую полицию обратилась директор коммерческой организации. Женщина заявила, что из неохраняемого ангара на Щекинском шоссе украли четыре колеса и автомобильный компрессор. Ущерб составил 90 тысяч рублей.
 
«При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Ранее судимые туляки 1988 г. р. и 1995 г. р. были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». От задержанных получены признательные показания, мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:35 +1
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