Накажи автохама: не успел отреагировать на красный за 4 секунды?

Стоп-кадр из видео

Читатель Myslo Николай К. прислал в редакцию ссылку на видео с грубым нарушением правил дорожного движения. Судя по данным видеорегистратора, кадры были сняты 20 января этого года, у регулируемого пешеходного перехода, который находится напротив дома №30 на Одоевском шоссе в Туле.

Отметим, что запрещающий сигнал светофора горел уже 4 секунды, когда под него проехала Lada с номерами Н482МС 71 RUS.