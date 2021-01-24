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Накажи автохама: не успел отреагировать на красный за 4 секунды?
Стоп-кадр из видео

Накажи автохама: не успел отреагировать на красный за 4 секунды?

Продолжаем публиковать материалы, присланные читателями в нашу традиционную рубрику.

Читатель Myslo Николай К. прислал в редакцию ссылку на видео с грубым нарушением правил дорожного движения. Судя по данным видеорегистратора, кадры были сняты 20 января этого года, у регулируемого пешеходного перехода, который находится напротив дома №30 на Одоевском шоссе в Туле. 
 
Отметим, что запрещающий сигнал светофора горел уже 4 секунды, когда под него проехала Lada с номерами Н482МС 71 RUS.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеход

 

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Автор: Сергей Стариков
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