В Тульской области продают рынок за 7 миллионов рублей

фото: соцсети

Объявление о продаже разместили в соцсети.

Речь идет о рынке в поселке Товарковский. Продавец оценивает его в 7 миллионов рублей, напирая на то, что объект - чрезвычайно выгоден.

- Все коммуникации, самый центр, постоянные клиенты, Куликово поле, туристы, - заманивает потенциальных покупателей опубликованный в соцсети текст.

Земля, по заверению автора объявления, находится у него в собственности. О причинах продажи собственник предпочитает не говорить:

- Разные бывают обстоятельства, но объект приносит прибыль. Обычно такое не продают.