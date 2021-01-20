ВТБ Капитал занял лидирующие позиции в международных рэнкингах

Из отчетов аналитических агентств Dealogic, Refinitiv, MergerMarket и Bloomberg по итогам 2020 года ВТБ Капитал занял лидирующие позиции на рынках капитала.

По данным Dealogic, ВТБ Капитал занял первое место среди организаторов размещений на локальном долговом рынке и на рынке СНГ. Также инвестбанк стал лидером по объему DCM-сделок среди всех игроков, осуществляющих деятельность в России (131 транзакция на общую сумму более $9,3 млрд, 22,5% рынка). Высокие результаты ВТБ Капитал в данной области отметили также Bloomberg и Refinitiv.

На рынке акционерного капитала в России и Восточной Европе ВТБ Капитал получил первое место по версии Refinitiv. Инвестбанк провел 8 размещений на $1,7 млрд и таким образом занял 22% российского рынка и 17% – восточноевропейского. Bloomberg также отметил уверенное лидерство ВТБ Капитал в СНГ (первое место) и Восточной Европе (второе место).

Ведущие позиции инвестбанка среди консультантов по M&A сделкам подтвердили все основные аналитические агентства. Mergermarket отметил ВТБ Капитал как лидера среди консультантов по объему совершенных M&A сделок (11 сделок на $7 млрд). Dealogic также выделил лидерство ВТБ Капитал среди консультантов по осуществленным M&A сделкам в России (14 сделок, 13,2% доли рынка) и СНГ (12,8% доли рынка). По данным Refinitiv, ВТБ Капитал занял первое место среди консультантов по M&A сделкам по количеству и объему осуществленных транзакций в России.

ВТБ Капитал уже много лет подряд является лучшим российским инвестбанком на рынках капитала, что подтверждают позиции в рэнкингах крупнейших независимых международных агентств.

Риккардо Орчел, руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал: