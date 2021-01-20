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В Тульской области снизилось суточное число заболевших COVID-19

В Тульской области снизилось суточное число заболевших COVID-19

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердилось 198 случаев коронавируса, 206 человек выздоровели, восемь скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 26 903 жителя региона, 23 995 вылечились, 925 умерли.

За сутки в России выявлено 21 152 случая коронавируса, зафиксировано 597 летальных исходов, выздоровели 25 290 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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