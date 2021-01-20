В Тульской области снизилось суточное число заболевших COVID-19
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердилось 198 случаев коронавируса, 206 человек выздоровели, восемь скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 26 903 жителя региона, 23 995 вылечились, 925 умерли.
За сутки в России выявлено 21 152 случая коронавируса, зафиксировано 597 летальных исходов, выздоровели 25 290 человек.
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