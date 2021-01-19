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В Туле полицейские задержали липового таксиста
Фото из архива Myslo.

В Туле полицейские задержали липового таксиста

У мужчины при себе было поддельное разрешение на перевозку пассажиров.

Сотрудники областного минтранса вместе с инспекторами ГИБДД и Ространснадзора провели очередной рейд по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок. Мероприятия проводятся по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Выявлено и пресечено шесть нарушений, составлены административные протоколы. Два таксиста работали нелегально – у них не оказалось лицензии на перевозку пассажиров. Их автомобили были отправлены на спецстоянку.

У одного из водителей разрешение оказалось поддельным – полицейские начали доследственную проверку.

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сегодня, в 09:09 −5
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