В Туле полицейские задержали липового таксиста

Фото из архива Myslo.

У мужчины при себе было поддельное разрешение на перевозку пассажиров.

Сотрудники областного минтранса вместе с инспекторами ГИБДД и Ространснадзора провели очередной рейд по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок. Мероприятия проводятся по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Выявлено и пресечено шесть нарушений, составлены административные протоколы. Два таксиста работали нелегально – у них не оказалось лицензии на перевозку пассажиров. Их автомобили были отправлены на спецстоянку.

У одного из водителей разрешение оказалось поддельным – полицейские начали доследственную проверку.