Тульский оружейный завод стал Императорским. Такое решение приняли акционеры предприятия. Сообщается, что теперь его официальное название ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Пресс-служба предприятия напомнила, что в 2022 году ТОЗу исполнится 310 лет со дня основания.

– Оружейники по праву гордятся своей славной многовековой историей и выдающимися достижениями. Отдавая дань традициям, к знаменательной дате оружейники возвращают предприятию историческое название.

Отметим, что ТОЗ назывался Императорским в 1875 году. Тогда ему присвоили это наименование Указом Александра II за заслуги завода перед Отечеством.