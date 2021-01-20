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Тульский оружейный завод стал Императорским

Тульский оружейный завод стал Императорским

Предприятие сменило название.

Тульский оружейный завод стал Императорским. Такое решение приняли акционеры предприятия. Сообщается, что теперь его официальное название ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Пресс-служба предприятия напомнила, что в 2022 году ТОЗу исполнится 310 лет со дня основания.

– Оружейники по праву гордятся своей славной многовековой историей и выдающимися достижениями. Отдавая дань традициям, к знаменательной дате оружейники возвращают предприятию историческое название.

Отметим, что ТОЗ назывался Императорским в 1875 году. Тогда ему присвоили это наименование Указом Александра II за заслуги завода перед Отечеством.

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