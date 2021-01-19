В Донском ищут пропавшего две недели назад мужчину

Поисковики тульского отряда «Лиза Алерт» просят земляков помочь в розыске 43-летнего Владимира Адамова, который 5 января ушел из дома в Донском и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: есть татуировки. Одежда: коричневая куртка, синие джинсы, черные ботинки, серая шапка.