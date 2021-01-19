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В Донском ищут пропавшего две недели назад мужчину

В Донском ищут пропавшего две недели назад мужчину

Владимир Адамов нуждается в медицинской помощи.

Поисковики тульского отряда «Лиза Алерт» просят земляков помочь в розыске 43-летнего Владимира Адамова, который 5 января ушел из дома в Донском и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: есть татуировки. Одежда: коричневая куртка, синие джинсы, черные ботинки, серая шапка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи! Если вы видели его, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.

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