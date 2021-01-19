«Это и вера, и ЗОЖ»: зачем туляки окунаются в прорубь на Крещение

В крещенских купаниях в Тульской области приняли участие более 4700 человек. Обряд проходил в 34 прорубях и купелях.

В Туле одной из самых массовых точек традиционно стал пруд Центрального парка. Здесь были обустроены две крещенские купели.

Государственный инспектор ГИМС г. Тула Игорь Преображенский:

Игорь Преображенский – Раньше выход к купели был организован по льду, но в этом году мы сделали его на деревянном настиле. Это более безопасно и менее травмоопасно и для тех, кто купается, и для дежурящих сотрудников. Купели в этом году были расположены по-новому. Раньше люди выходили в сторону открытой воды, а сейчас – вдоль берега. Каждый год сюда приходят окунуться в среднем до 1500 человек.

Несмотря на 20-градусный мороз, в парк пришли сотни туляков.

– Здесь второй год купаюсь, а так в Воркуте это была с детства традиция в нашей семье. Окунаться в этот раз пришел с друзьями, их детьми, а жена с ребенком поддерживают меня, но пока не купаются, — рассказывает Иван Толмачев.

На фото Роман Семенов.

– Очень хорошая вода, рекомендую всем! 23 года уже окунаюсь. Для меня это уже неотъемлемая часть жизни. Считаю, что в первую очередь надо верить в самого себя, и тогда всё будет хорошо, — говорит Роман Семенов. — Это в первую очередь здоровье, и тогда никакой коронавирус не возьмет!

– Шесть лет уже купаюсь. Первый раз в Сочи окунулся, когда была Олимпиада в 2014 году. Так и появилась традиция. Как по мне, так после купания становится легче, грехи смываешь, и всё отлично. Сегодня впервые со мной окунулись в прорубь друзья. Им очень понравилось — заряжает и придает сил, — рассказал Евгений Морозов.

Юлия и Александр Вершинины:

– Купаемся, чтобы не болеть. А также это, конечно, духовное очищение и тренировка силы воли. Это и вера, и ЗОЖ. В воде прохладно, а когда выходишь, аж горячо!

Владимир с внуком Сергеем:

– Очень бодрит, а вот внук сегодня пришел впервые. Решил его приобщать к этой традиции. Уже пора, ему 18 лет. Говорит, что было страшно и больше не пойдет! Но ничего, купание полезно! Я вот каждый год окунаюсь в прорубь и полон сил.

Елена Овсянникова:

– Я каждый год с нетерпением жду Крещения. Купание для меня — это заряд сил на весь год. Уже 16 лет каждый год окунаюсь. Муж пришел сегодня со мной, он не купается. А я вот не могу без этого, после омовения становится очень легко.

Подробный фоторепортаж из парка смотрите здесь.

Окунулись в прорубь и военнослужащие ВДВ. Более 2000 военнослужащих Тульского гвардейского соединения ВДВ встретили Крещение Господне у купели.

Отметим, что на всех объектах было организовано дежурство сотрудников МЧС России, полиции, медицинских служб, представителей органов местного самоуправления и Тульского отделения Общероссийской общественной организации ВОСВОД. В общей сложности для обеспечения безопасности в праздничную ночь было задействовано 485 человек и 141 единица техники.

А вы купались в крещенской проруби? Рассказывайте об этом в комментариях и делитесь фото!