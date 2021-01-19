В Криволучье на остановке скончался мужчина

Днем 19 января на остановке общественного транспорта, которая находится неподалеку от ТЦ «Демидовский» в Туле, скончался мужчина. По словам очевидцев, труп пролежал на остановке несколько часов.

По предварительной информации, при внешнем осмотре на теле не было обнаружено признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти. На вид ему около 65-70 лет.

Возраст и личность умершего предстоит установить сотрудникам полиции, а причину смерти — медикам. На данный момент предполагается, что мужчина умер от сердечного приступа.