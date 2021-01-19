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В каком районе Тулы самая жёсткая вода: исследование «Тулагорводоканала»

В каком районе Тулы самая жёсткая вода: исследование «Тулагорводоканала»

Специалисты предприятия опубликовали результаты изучения проб, взятых с 11 по 17 января.

Показатели по мутности и цветности ни в одном из районов Тулы не превышают допустимые нормативы. Уровень содержания железа тоже в пределах нормы, каких-либо бактерий в воде не обнаружено.

Норматив жёсткости воды составляет 7 градусов. Самая мягкая вода – в Пролетарском районе – от 4,8 до 5,2 градусов. В Заречье жёсткость воды находится в пределах 5,2-9,6 градусов.

В Центральном округе – 7,4-9,4, в Советском – 8,5-9,4. Самую жёсткую воду, по данным последних исследований, пьют жители Привокзального округа – от 9,2 до 9,8 градусов.

 

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