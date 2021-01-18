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Туляки смогут заменить водительское удостоверение в МФЦ

Туляки смогут заменить водительское удостоверение в МФЦ

Пока эта услуга работает в тестовом режиме и только в одном отделении.

Управление МВД России по Тульской области будет сотрудничать с сетью региональных МФЦ в вопросах оптимизации процесса предоставления госуслуг.

В отделении МФЦ №17 (Новомосковск, ул. Московская, 7) появилась новая услуга – выдача и замена водительского удостоверения. Жителям больше не нужно посещать подразделение ГИБДД – выдавать права им будут прямо в МФЦ.

Сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по региону отмечают, что эта мера позволит сократить время на доставку документов и повысить качество предоставления государственных услуг.

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