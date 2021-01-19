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ХК «Академия Михайлова» проведет два домашних матча в Туле

ХК «Академия Михайлова» проведет два домашних матча в Туле

Игры пройдут на ледовой арене.

19 и 20 января ХК «Академия Михайлова» проведет два домашних матча против ступинского «Капитана». Начало игр в 19.00. Посмотреть прямую трансляцию можно здесь.

Команда «Капитан» стала первым в истории соперником красно-синих. Правда, тогда наш клуб назывался «НХК» и базировался в Новомосковске. 1 августа 2018 года новомосковцы, начавшие подготовку к дебюту в НМХЛ, на выезде проиграли «Капитану» — 0:1.

Следующие встречи у «Академии» и «Капитана» состоялись уже в нынешнем сезоне МХЛ. В первом поединке тулякам вновь не удалось забросить — 0:3. Зато на следующий день «михайловцы» взяли реванш — 3:1.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:39 +1
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