ХК «Академия Михайлова» проведет два домашних матча в Туле

19 и 20 января ХК «Академия Михайлова» проведет два домашних матча против ступинского «Капитана». Начало игр в 19.00. Посмотреть прямую трансляцию можно здесь.

Команда «Капитан» стала первым в истории соперником красно-синих. Правда, тогда наш клуб назывался «НХК» и базировался в Новомосковске. 1 августа 2018 года новомосковцы, начавшие подготовку к дебюту в НМХЛ, на выезде проиграли «Капитану» — 0:1.

Следующие встречи у «Академии» и «Капитана» состоялись уже в нынешнем сезоне МХЛ. В первом поединке тулякам вновь не удалось забросить — 0:3. Зато на следующий день «михайловцы» взяли реванш — 3:1.