Эксперты узнали, сколько стоит самая большая квартира Тулы

А еще – где находится самая большая квартира в ЦФО.

Эксперты крупнейшего интернет-сервиса для покупателей и арендаторов жилья – Сian.ru – составили список самых больших квартир в Центральном федеральном округе.

В топ-5 попала и тульская квартира. Речь идет о большой трехкомнатной квартире в ЖК «Космос»:

– Так, чтобы поселиться в трехкомнатной квартире (211,91 кв. м) на

верхнем этаже «Космоса», нужно располагать 25,43 млн рублей, – пишет Сian.ru.

А самая большая квартира в ЦФО находится в Воронеже – 331,60 кв. м, 29,98 млн рублей.