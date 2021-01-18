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Эксперты узнали, сколько стоит самая большая квартира Тулы

Эксперты узнали, сколько стоит самая большая квартира Тулы

А еще – где находится самая большая квартира в ЦФО.

Эксперты крупнейшего интернет-сервиса для покупателей и арендаторов жилья – Сian.ru – составили список самых больших квартир в Центральном федеральном округе.

В топ-5 попала и тульская квартира. Речь идет о большой трехкомнатной квартире в ЖК «Космос»: 

– Так, чтобы поселиться в трехкомнатной квартире (211,91 кв. м) на
верхнем этаже «Космоса», нужно располагать 25,43 млн рублей, – пишет Сian.ru.
 
А самая большая квартира в ЦФО находится в Воронеже – 331,60 кв. м, 29,98 млн рублей.
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:40 0
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