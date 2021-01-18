На пруду в Центральном парке Тулы подготовили прорубь для крещенских купаний: видео

Фото и видео Ольги Мартыновой.

В Белоусовском парке на среднем пруду обустроена традиционная прорубь для крещенских купаний. Окунуться в нее православные смогут уже сегодня вечером. В 21.00 начнется молебен, после него — купания.

Всего в Тульской области, по сведениям МЧС, обустроено 34 места для крещенский омовений, из них 9 — на открытой воде. В каждой точке будут дежурить спасатели, полиция и медики. Все места оборудованы с учетом требований безопасности. На открытых водоемах будут организованы места для обогрева и переодевания.

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