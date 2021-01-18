Тульский «Арсенал» сыграл вничью первый контрольный матч
В соперниках был середняк сербской Суперлиги.
Вчера, 17 января, тульский «Арсенал» сыграл первый контрольный матч на сборах в Турции. Соперником туляков был сербский клуб «Бачка Топола», занимающий в своем чемпионате восьмое место.
Игра не изобиловала опасными моментами и закончилась закономерной ничьей - 0:0.
– Мы получили много информации. Ребята под хорошей работой. Были задания, были моменты, которые мы моделировали на тренировках. Учитывая, что мы еще не в оптимальных кондициях, таких моментов было не так много. Ребята старались и выполняли то, о чем мы говорили. Это первый материал, с которого начнем вносить добавления и исправления в тренировочный процесс, – резюмировал главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов.
«Арсенал» – «Бачка Топола» Сербия – 0:0