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Тульский «Арсенал» сыграл вничью первый контрольный матч
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Тульский «Арсенал» сыграл вничью первый контрольный матч

В соперниках был середняк сербской Суперлиги.

Вчера, 17 января, тульский «Арсенал» сыграл первый контрольный матч на сборах в Турции. Соперником туляков был сербский клуб «Бачка Топола», занимающий в своем чемпионате восьмое место. 

Игра не изобиловала опасными моментами и закончилась закономерной ничьей - 0:0.

– Мы получили много информации. Ребята под хорошей работой. Были задания, были моменты, которые мы моделировали на тренировках. Учитывая, что мы еще не в оптимальных кондициях, таких моментов было не так много. Ребята старались и выполняли то, о чем мы говорили. Это первый материал, с которого начнем вносить добавления и исправления в тренировочный процесс, – резюмировал главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов.

 

«Арсенал» – «Бачка Топола» Сербия – 0:0

17 января. Турция. Белек.
 
Судьи Бахадир Булут, Эрен Гюльсум, Алперен Ондуа (все – Турция).
 
«Арсенал» (первый тайм): Левашов, Бауэр, Беляев, Григалава, Горбатенко, Костадинов, Пантелеев, Коновалов, Ломовицкий, Ткачев, Панченко.
 
«Арсенал» (второй тайм): Шамов, Рассказов, Бурлак, Довбня, Сокол, Чаушич, К.Кангва, Хлусевич, Э. Кангва, Громыко, Луценко.
 
«Бачка Топола» (первый тайм): Филипович, Бабич, Антонич, Варга, Н.Петкович, Сантрач, Томанович, Дурич, Дуроньич, Докич, Крсманович.
 
«Бачка Топола» (второй тайм): Йоргич, Балаж, Скопляк, М. Петкович, Поньевич, Тумбашевич, Баняц, Милишевич, Зец, Станоев, Достанич.
 
Предупрежден Поньевич (72).
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