Тульский «Арсенал» сыграл вничью первый контрольный матч

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Вчера, 17 января, тульский «Арсенал» сыграл первый контрольный матч на сборах в Турции. Соперником туляков был сербский клуб «Бачка Топола», занимающий в своем чемпионате восьмое место.

Игра не изобиловала опасными моментами и закончилась закономерной ничьей - 0:0.

– Мы получили много информации. Ребята под хорошей работой. Были задания, были моменты, которые мы моделировали на тренировках. Учитывая, что мы еще не в оптимальных кондициях, таких моментов было не так много. Ребята старались и выполняли то, о чем мы говорили. Это первый материал, с которого начнем вносить добавления и исправления в тренировочный процесс, – резюмировал главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов.

«Арсенал» – «Бачка Топола» Сербия – 0:0

17 января. Турция. Белек.

Судьи Бахадир Булут, Эрен Гюльсум, Алперен Ондуа (все – Турция).

«Арсенал» (первый тайм): Левашов, Бауэр, Беляев, Григалава, Горбатенко, Костадинов, Пантелеев, Коновалов, Ломовицкий, Ткачев, Панченко.

«Арсенал» (второй тайм): Шамов, Рассказов, Бурлак, Довбня, Сокол, Чаушич, К.Кангва, Хлусевич, Э. Кангва, Громыко, Луценко.

«Бачка Топола» (первый тайм): Филипович, Бабич, Антонич, Варга, Н.Петкович, Сантрач, Томанович, Дурич, Дуроньич, Докич, Крсманович.

«Бачка Топола» (второй тайм): Йоргич, Балаж, Скопляк, М. Петкович, Поньевич, Тумбашевич, Баняц, Милишевич, Зец, Станоев, Достанич.

Предупрежден Поньевич (72).