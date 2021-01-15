новости
новости
Регистрация
Из-за «коронавирусных» нарушений в Туле временно закрыли два гипермаркета и ТЦ

Из-за «коронавирусных» нарушений в Туле временно закрыли два гипермаркета и ТЦ

А еще возбудили несколько дел об административных правонарушениях.

В Туле Управление Роспотребнадзора совместно с полицией продолжает мониторинг объектов торговли. На этой неделе были проверены 49 торговых центров и гипермаркетов. 
 
По результатам проверки были выявлены нарушения по несоблюдению «противоковидных» мер в четырех магазинах, расположенных в различных ТЦ.  Кроме этого временно была приостановлена деятельность ТЦ «Кировский», гипермаркетов «Маяк» и «Светофор». 
 
Дела в отношении этих организаций переданы для решения в районные суды. 
 
 
 
 
 
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:34 −1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаантиковидные ограничения для ТЦУправление Роспотребнадзора по Тульской областинарушения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на проспекте Ленина разрешили левый поворот
В Туле на проспекте Ленина разрешили левый поворот
На ул. Тимирязева из-за ДТП с Lexus встали трамваи
На ул. Тимирязева из-за ДТП с Lexus встали трамваи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.