Из-за «коронавирусных» нарушений в Туле временно закрыли два гипермаркета и ТЦ
А еще возбудили несколько дел об административных правонарушениях.
В Туле Управление Роспотребнадзора совместно с полицией продолжает мониторинг объектов торговли. На этой неделе были проверены 49 торговых центров и гипермаркетов.
По результатам проверки были выявлены нарушения по несоблюдению «противоковидных» мер в четырех магазинах, расположенных в различных ТЦ. Кроме этого временно была приостановлена деятельность ТЦ «Кировский», гипермаркетов «Маяк» и «Светофор».
Дела в отношении этих организаций переданы для решения в районные суды.
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