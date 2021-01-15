Из-за «коронавирусных» нарушений в Туле временно закрыли два гипермаркета и ТЦ

А еще возбудили несколько дел об административных правонарушениях.

В Туле Управление Роспотребнадзора совместно с полицией продолжает мониторинг объектов торговли. На этой неделе были проверены 49 торговых центров и гипермаркетов.

По результатам проверки были выявлены нарушения по несоблюдению «противоковидных» мер в четырех магазинах, расположенных в различных ТЦ. Кроме этого временно была приостановлена деятельность ТЦ «Кировский», гипермаркетов «Маяк» и «Светофор».

Дела в отношении этих организаций переданы для решения в районные суды.