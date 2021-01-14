Администрация Тулы о маршрутках-призраках: Это проблема Яндекс.Карт

Есть сервис, в котором автолайны не «двоятся», – рассказал в интервью Myslo руководитель управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Ярцев.

Где узнать реальное местонахождение общественного транспорта Тулы, в интервью Myslo рассказал руководитель управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Ярцев.

- Яндекс.Карта — это информационный сервис, а не официальный ресурс. Он самостоятельно собирает информацию из нескольких источников, не запрашивая у нас данные. Поэтому комментировать, почему на карте Яндекса двоятся или троятся маршрутки, сложно. Мы запрашивали эту информацию у сервиса, нам ответили, что это связано с получением данных о расположении транспорта из нескольких источников. Проблему эту обещали проработать, и по возможности исправить. Официальные данные находятся на серверах Региональной навигационно-информационной системы в закрытом контуре.

Кстати, помимо Яндекс.Карт, туляки могут смотреть информацию о расположении транспорта на городских маршрутах в мобильном приложении «Умный транспорт» (доступно пока только для системы Android) — в нем на данный момент нет «задвоения» маршруток.