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Тульские легкоатлеты взяли шесть медалей на соревнованиях в Смоленске
Фото: МБУ СШОР "Легкая атлетика" г. Тула

Тульские легкоатлеты взяли шесть медалей на соревнованиях в Смоленске

Там начались состязания в рамках чемпионата и первенства Центрального Федерального округа.

В первый соревновательный день сборная команда Тульской области завоевала шесть медалей – по две каждого вида. Александр Ефимов взял золото на дистанции 60 метров среди мужчин. Владимир Индус финишировал первым на дистанции 2000 метров с препятствиями среди юниоров до 23 лет.

Серебряными призерами соревнований на дистанции 1500 метров стали Алексей Дорофеев  среди мужчин и Анастасия Мишина – среди девушек до 18 лет.

Бронзу в копилку сборной команды Тульской области принесли Анастасия Волкова, выступавшая в беге на 60 метров среди юниорок до 23 лет, и Кирилл Кудрявцев, который соревновался в тройном прыжке.

На дистанции 400 метров Карина Краснова среди юниорок до 23 лет и Даниил Брыковский среди юношей до 18 лет показали четвертый результат. Артём Рожнов (60 м – мужчины) и Дмитрий Банников (60 м – юниоры до 23 лет) в финальных забегах финишировали с пятым временем. Анастасия Котельникова вошла в шестерку сильнейших бегуний в беге на 60 метров среди юниорок до 23 лет.

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вчера, в 19:47 +2
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