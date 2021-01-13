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В Туле разработают проект набережной в микрорайоне Левобережный
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле разработают проект набережной в микрорайоне Левобережный

Председатель правительства Тульской области уже дал поручение городской администрации.

Накануне в региональном правительстве прошло совещание «Час контроля». В этот раз вместе с жителями обсуждали транспортное обеспечение, развитие дорожной, социальной инфраструктур, а также благоустройству микрорайонов «Левобережный» и «Времена года».
 
«Микрорайоны еще активно застраиваются. Уже сейчас необходимо принять первоочередные меры, чтобы обеспечить комфортное проживание заселившихся в новые дома людей», — подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.
 
Глава городской администрации Дмитрий Миляев доложил о ситуации с транспортом и о планах ввести в этом году дополнительные маршруты до центра Тулы.
 
 
Жительница микрорайона «Левобережный» поблагодарила за обустройство пешеходного перехода на повороте к гипермаркету «Глобус» и попросила благоустроить аллею вдоль улицы Защитников Тулы. Дмитрий Миляев пообещал выполнить работы в строительный сезон 2021 года.
 
«Молодая мама предложила обустроить набережную реки Упы для прогулок с детьми, активного отдыха жителей. Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин поручил администрации города Тулы разработать проект перспективного развития набережной», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
На совещании обсудили и перспективы развития дорожной инфраструктуры микрорайонов, устройства транспортных развязок в районе Восточного обвода. Также начальник инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко рассказал о выполнении застройщиками планов работ по благоустройству придомовых территорий.
 
Кроме того, к 2023 году в микрорайонах будут открыты три педиатрических участка, а после завершения строительства Военно-клинического госпиталя Министерства обороны к нему прикрепят взрослое население. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Марков.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:03 0
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