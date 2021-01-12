Тульские приставы продадут на аукционе несколько машин

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Торги состоятся на электронной площадке в четверг, 21 января.

Управление ФССП России по Тульской области арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. После этого оно реализуется на торгах.

Очередной аукцион состоится 21 января, в 10.00, на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг». На торги выставлены несколько автомобилей общей стоимостью более 1,1 млн рублей.