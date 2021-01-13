новости
новости
Регистрация
Видеорегистратор снял момент жесткого ДТП на пр. Ленина в Туле
Стоп-кадр из видео

Видеорегистратор снял момент жесткого ДТП на пр. Ленина в Туле

Кадры с моментом происшествия появились в социальных сетях.

В социальных сетях опубликовано видео с моментом ДТП, которое произошло вечером 8 января на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской в Туле.
 
На записи видно, как следующий по пр. Ленина микроавтобус выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора и с ул. Первомайской в него влетает «паркетник» BMW.
 
Несмотря на значительные повреждения транспортных средств, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.
 

 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:31 +4
Другие статьи по темам
Событие
видеорегистраторпроисшествияДТП
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле разработают проект набережной в микрорайоне Левобережный
В Туле разработают проект набережной в микрорайоне Левобережный
Часть Привокзального района Тулы останется без холодной воды
Часть Привокзального района Тулы останется без холодной воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.