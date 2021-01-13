Стоп-кадр из видео
Видеорегистратор снял момент жесткого ДТП на пр. Ленина в Туле
Кадры с моментом происшествия появились в социальных сетях.
В социальных сетях опубликовано видео с моментом ДТП, которое произошло вечером 8 января на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской в Туле.
На записи видно, как следующий по пр. Ленина микроавтобус выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора и с ул. Первомайской в него влетает «паркетник» BMW.
Несмотря на значительные повреждения транспортных средств, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.
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