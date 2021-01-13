новости
новости
Регистрация
Ожоги, переломы, инсульты: кого перевозит тульская санавиация
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Ожоги, переломы, инсульты: кого перевозит тульская санавиация

В минувшем году медики совершили 150 вылетов, самый долгий полёт продолжался 8 часов.

За прошлый год бригады санавиации Тульского центра медицины катастроф эвакуировали 150 пациентов в возрасте от 7 месяцев до 82 лет. Чаще всего в экстренной помощи нуждались пациенты с инсультом, переломами и ожогами.

– Мы можем транспортировать пациентов в тяжелом состоянии быстро и осторожно. В машине скорой помощи такая возможность есть не всегда: не исключены резкие торможения и тряска. Вертолет позволяет сократить время доставки пациента в медучреждение в 2-3 раза, – сообщил фельдшер авиамедицинской бригады Юрий Жидков.

В составе бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Они непрерывно наблюдают за состоянием пациента во время полета. Медики могут не только сопровождать пациента, но и в пути оказывать ему всю необходимую помощь: поддерживать уровень кислорода в крови или проводить сердечно-легочную реанимацию.

– Полеты санавиации на территории Тульской области выполняет новый вертолет «АНСАТ», оснащенный комплексом современного медицинского оборудования. К полетам привлекаются опытные пилоты, у которых есть допуск для посадок на неподготовленных площадках и выполнения полетов в темное время суток, – отметил Кирилл Безродных, начальник службы авиационных работ авиакомпании «СКОЛ».

В минувшем году тульские медики совершили полёты длительностью от 30 минут до 8 часов. Длительные перелеты требовались для доставки пациентов в областные или федеральные медицинские центры, а также для перевозки жителей Тульской области с тяжелыми травмами из других регионов.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
санавиациясанитарный вертолетмедицина катастрофЦентр медицины катастроф
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске водитель маршрутки не остановился на красный свет: видео
В Новомосковске водитель маршрутки не остановился на красный свет: видео
На ул. Болдина в Туле столкнулись три легковушки
На ул. Болдина в Туле столкнулись три легковушки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.