Ожоги, переломы, инсульты: кого перевозит тульская санавиация

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

За прошлый год бригады санавиации Тульского центра медицины катастроф эвакуировали 150 пациентов в возрасте от 7 месяцев до 82 лет. Чаще всего в экстренной помощи нуждались пациенты с инсультом, переломами и ожогами.

– Мы можем транспортировать пациентов в тяжелом состоянии быстро и осторожно. В машине скорой помощи такая возможность есть не всегда: не исключены резкие торможения и тряска. Вертолет позволяет сократить время доставки пациента в медучреждение в 2-3 раза, – сообщил фельдшер авиамедицинской бригады Юрий Жидков.

В составе бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Они непрерывно наблюдают за состоянием пациента во время полета. Медики могут не только сопровождать пациента, но и в пути оказывать ему всю необходимую помощь: поддерживать уровень кислорода в крови или проводить сердечно-легочную реанимацию.

– Полеты санавиации на территории Тульской области выполняет новый вертолет «АНСАТ», оснащенный комплексом современного медицинского оборудования. К полетам привлекаются опытные пилоты, у которых есть допуск для посадок на неподготовленных площадках и выполнения полетов в темное время суток, – отметил Кирилл Безродных, начальник службы авиационных работ авиакомпании «СКОЛ».

В минувшем году тульские медики совершили полёты длительностью от 30 минут до 8 часов. Длительные перелеты требовались для доставки пациентов в областные или федеральные медицинские центры, а также для перевозки жителей Тульской области с тяжелыми травмами из других регионов.