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На ул. Болдина в Туле столкнулись три легковушки
Фото очевидца

На ул. Болдина в Туле столкнулись три легковушки

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщают очевидцы, на ул. Болдина, недалеко от железнодорожного переезда произошло ДТП с участием трёх автомобилей – Hyundai и двух Kia Rio. На одной из легковушек имеются «шашечки» такси.

Все три машины получили механические повреждения,  Hyundai частично вынесло на обочину. Предположительно, авария случилась из-за скользкой дороги и нарушения скоростного режима.

Сведений о пострадавших нет. Окончательную причину и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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