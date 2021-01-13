На ул. Болдина в Туле столкнулись три легковушки

Фото очевидца

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщают очевидцы, на ул. Болдина, недалеко от железнодорожного переезда произошло ДТП с участием трёх автомобилей – Hyundai и двух Kia Rio. На одной из легковушек имеются «шашечки» такси.

Все три машины получили механические повреждения, Hyundai частично вынесло на обочину. Предположительно, авария случилась из-за скользкой дороги и нарушения скоростного режима.

Сведений о пострадавших нет. Окончательную причину и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.