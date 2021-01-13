В Новомосковске водитель маршрутки не остановился на красный свет: видео

Кадр из видео vk.com/chpnmsk

На одной из улиц Новомосковска водитель пассажирской «Газели» с маршрутом № 150, видимо, очень торопился и не посчитал нужным остановиться на красный сигнал светофора. Судя по данным регистратора, всё произошло 13 января, в 13.59.

Сбросив скорость, водитель выехал на перекрёсток, а когда загорелся зелёный, продолжил движение. К сожалению, на видеозаписи, опубликованной очевидцем в группе «ЧП Новомосковск», госномера не различимы.

А мы по-прежнему ждём от вас фото и видео для нашей рубрики «Накажи автохама»! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.