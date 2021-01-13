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В Новомосковске водитель маршрутки не остановился на красный свет: видео
Кадр из видео vk.com/chpnmsk

В Новомосковске водитель маршрутки не остановился на красный свет: видео

«Торопыга» попал на запись видеорегистратора одного из водителей.

На одной из улиц Новомосковска водитель пассажирской «Газели» с маршрутом № 150, видимо, очень торопился и не посчитал нужным остановиться на красный сигнал светофора. Судя по данным регистратора, всё произошло 13 января, в 13.59.

Сбросив скорость, водитель выехал на перекрёсток, а когда загорелся зелёный, продолжил движение. К сожалению, на видеозаписи, опубликованной очевидцем в группе «ЧП Новомосковск», госномера не различимы.

 

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