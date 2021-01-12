В узловских садиках детей кормили из тарелок со сколами

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Также в учреждениях не соблюдали правила обработки столовых приборов, тарелок и нарушали условия хранения продуктов.

В Узловой Тульской области прокуратура проверила, как организовано питание детей в местных дошкольных образовательных учреждениях.

Выяснилось, что в двух учреждениях не соблюдали правила обработки столовых приборов и тарелок, а также хранения чистой посуды. Кроме того, использовалась столовая посуда со сколами и нарушались условия хранения продуктов.

«Прокуратура внесла руководителям дошкольных образовательных учреждений представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения полностью устранены, шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Также привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) должностные лица дошкольных образовательных организаций.