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В узловских садиках детей кормили из тарелок со сколами
Изображение congerdesign с сайта Pixabay.

В узловских садиках детей кормили из тарелок со сколами

Также в учреждениях не соблюдали правила обработки столовых приборов, тарелок и нарушали условия хранения продуктов.

В Узловой Тульской области прокуратура проверила, как организовано питание детей в местных дошкольных образовательных учреждениях.
 
Выяснилось, что в двух учреждениях не соблюдали правила обработки столовых приборов и тарелок, а также хранения чистой посуды. Кроме того, использовалась столовая посуда со сколами и нарушались условия хранения продуктов.
 
«Прокуратура внесла руководителям дошкольных образовательных учреждений представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения полностью устранены, шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Также привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) должностные лица дошкольных образовательных организаций.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:24 +2
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Тульская областьУзловая

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