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В Тульском областном суде появилась «скамья примирения»
Фото: пресс-служба Тульского областного суда.

В Тульском областном суде появилась «скамья примирения»

Сидеть на ней можно только рядышком.

В центральном холле здания Тульского областного суда установили «скамью примирения». Она изготовлена народными умельцами из Новомосковска и служит символом, который напоминает сторонам (участникам процесса) о возможности примирения в любом, даже самом сложном споре.
 
Середина сиденья ниже краев, поэтому два поссорившихся человека неизбежно съезжают друг к другу и оказываются рядом, плечом к плечу.
 
«Развитие примирительных процедур является одним из приоритетных направлений совершенствования существующих в РФ механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан.
Согласно статье 153.1 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами судопроизводства», — сообщает пресс-служба Тульского областного суда.
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