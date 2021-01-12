В Тульском областном суде появилась «скамья примирения»

Фото: пресс-служба Тульского областного суда.

Сидеть на ней можно только рядышком.

В центральном холле здания Тульского областного суда установили «скамью примирения». Она изготовлена народными умельцами из Новомосковска и служит символом, который напоминает сторонам (участникам процесса) о возможности примирения в любом, даже самом сложном споре.

Середина сиденья ниже краев, поэтому два поссорившихся человека неизбежно съезжают друг к другу и оказываются рядом, плечом к плечу.

«Развитие примирительных процедур является одним из приоритетных направлений совершенствования существующих в РФ механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан.

Согласно статье 153.1 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами судопроизводства», — сообщает пресс-служба Тульского областного суда.