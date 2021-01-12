В Тульской области увеличатся взносы на капремонт

Минимальный размер взноса на капремонт на очередной год реализации региональной программы установлен правительством Тульской области.

По итогам анализа изменения стоимости выполнения работ (категории домов, цен на строительные материалы, стоимости выполнения работ) взносы на 2021 год проиндексированы. Плата за квадратный метр составит: для 1-2-этажных домов – 9,40 руб.;

для 3-5-этажных домов– 9,45 руб.;

для домов выше 5 этажей – 9,55 руб.;

для домов, относящихся к объектам культурного наследия, – 9,30 руб. Ежемесячный платеж за капремонт для стандартной 2-комнатной квартиры в зависимости от категории МКД будет проиндексирован от 13,5 до 73 рублей. Олег Дючков также напомнил, что в Тульской области продолжают действовать меры господдержки на оплату коммунальных услуг. В том числе – ежемесячная денежная компенсация взноса на капремонт общего имущества в МКД. В числе льготных категорий граждан: - инвалиды и участники ВОВ; - инвалиды 1-й и 2-й групп; - реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; - ветераны труда; - ветераны боевых действий; - чернобыльцы.

Так, стало известно, что взносы за капитальный ремонт на 2021 год проиндексированы. Минимальный размер платежей каждый год устанавливается правительством Тульской области. Он определяется до 1 ноября с учетом типа МКД.