В Тульской области увеличатся взносы на капремонт
Новый тариф начал действовать с 1 января.
По итогам анализа изменения стоимости выполнения работ (категории домов, цен на строительные материалы, стоимости выполнения работ) взносы на 2021 год проиндексированы. Плата за квадратный метр составит:
- для 1-2-этажных домов – 9,40 руб.;
- для 3-5-этажных домов– 9,45 руб.;
- для домов выше 5 этажей – 9,55 руб.;
- для домов, относящихся к объектам культурного наследия, – 9,30 руб.
Ежемесячный платеж за капремонт для стандартной 2-комнатной квартиры в зависимости от категории МКД будет проиндексирован от 13,5 до 73 рублей.
Олег Дючков также напомнил, что в Тульской области продолжают действовать меры господдержки на оплату коммунальных услуг. В том числе – ежемесячная денежная компенсация взноса на капремонт общего имущества в МКД.
В числе льготных категорий граждан:
- инвалиды и участники ВОВ;
- инвалиды 1-й и 2-й групп;
- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- ветераны труда;
- ветераны боевых действий;
- чернобыльцы.
С 1 января 2021 года размер взноса за квадратный метр жилья составит:
- Для 1-2-этажных домов — 9,40 рублей.
- Для 3-5-этажных домов — 9,45 рублей.
- Для домов выше 5 этажей — 9,55 рублей.
- Для домов, которые относятся к объектам культурного наследия — 9,30 рублей.
Ежемесячный платеж за капремонт для стандартной 2-комнатной квартиры в зависимости от категории многоквартирного дома повысится от 13,5 до 73 рублей.
Программа капитального ремонта реализуется в Тульской области с 2014 года. В настоящий момент в нее уже успели включить более 10 800 домов. Согласно плану, программа рассчитана на срок до 2046 года.