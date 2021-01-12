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В Новомосковске отремонтировали главное отделение МФЦ
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Новомосковске отремонтировали главное отделение МФЦ

Там установили криптобиокабину для считывания изображения лица и отпечатков пальцев.

В Новомосковске после ремонта открылось крупнейшее в городе отделение МФЦ № 17 – оно переформатировано в федеральный бренд «Мои документы». Там была установлена криптобиокабина для считывания биометрических параметров – изображения лица и отпечатков пальцев для посетителей, оформляющих загранпаспорта нового поколения. Всего в регионе открыто два отделения с подобным оборудованием.

Ещё одно нововведение – это открытие первой Общественной приемной. Здесь жители смогут обратиться напрямую в ведомство, курирующее интересующий их вопрос. На этой же площадке будут организовываться консультационные пункты для граждан с представителями различных структур и органов власти.

В зоне информирования специалисты МФЦ помогут заявителям узнать о порядке получения услуг, необходимых документах и проконсультируют по любым жизненным ситуациям. В центре зала находится комфортная зона ожидания и 3 компьютера для самостоятельного доступа к порталу «Госуслуги».

Также в отделении есть отдельный кабинет юриста, у которого посетители смогут получить правовую помощь. Отдельно выделена зона приема посетителей, в окнах обслуживания для их удобства размещены POS-терминалы с возможностью безналичной оплаты. В месяц крупнейшее отделение МФЦ Новомосковска оказывает более 12000 услуг.

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