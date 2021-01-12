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Какие дома Тулы будут обесточены 13 января

Какие дома Тулы будут обесточены 13 января

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» отключат свет по следующим адресам:

  • ул. Перекопская, 9, 5-а, 7, 8, 7-а, 10, 12,
  • ул. Демьянова, 24, 35, 37, 39, 43-а, 43-б, 45-а, 45-б,
  • ул. Некрасова, 56, 58, 60,
  • ул. Оборонная, 7-а, 7, 9-а,
  • ул. Пирогова, 10,
  • ул. Староникитская, 10, 10-а,
  • ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.),
  • ул. Плеханова, 1-43,
  • ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 8-а, 10, 12, 16,
  • пр-д 1-й Южный, 1-9 (нечётн.),
  • пр-д 2-й Южный, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • пр-д 3-й Южный, 1-16,
  • ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
  • ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.),
  • ул. Н. Студёнка, 10-90 (чётн.), 29-83 (нечётн.), 81-а,
  • ул. Громова, 69,
  • пос. Октябрьский: 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
  • ул. Капитана Громова, 58, 60, 64,
  • пос. 2-й Западный: ул. Жуковского, 1-а, 1, 2, 4, 4-б, 6-а,
  • ул. Никитина, 25, 31, 33, 35, 37,
  • ул. Грибоедова, 1, 54, 56.
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