Как жителям Тульской области записаться на прививку от коронавируса

Заявки принимают пока только в пяти больницах региона.

В Тульской области продолжается вакцинация от коронавируса. Заявки от желающих сделать прививку препаратом «Спутник V» принимают пять медицинских учреждений:

Тульская городская клиническая больница, тел. 33−80−06,

Тульская городская больница № 9, тел. 77−03−93,

Алексинская районная больница № 1, тел. (48753) 2−19−45,

Ефремовская районная больница, тел. (48744) 2−14−18, (48741) 6−22−90,

Новомосковская городская клиническая больница, тел. (48762) 7−00−03.

Обратите внимание, что заявки принимаются от жителей старше 18 лет.

- Вакцинация жителей будет проводиться по мере поступления вакцины в регион. В дальнейшем список медучреждений, где все желающие могут пройти вакцинацию от коронавируса, будет увеличен, — сообщили в региональном минздраве.

Друзья, вы или ваши знакомые уже привились от коронавируса? Расскажите нам об этом в комментариях.