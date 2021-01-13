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Как жителям Тульской области записаться на прививку от коронавируса

Как жителям Тульской области записаться на прививку от коронавируса

Заявки принимают пока только в пяти больницах региона.

В Тульской области продолжается вакцинация от коронавируса. Заявки от желающих сделать прививку препаратом «Спутник V» принимают пять медицинских учреждений:

  • Тульская городская клиническая больница, тел. 33−80−06,
  • Тульская городская больница № 9, тел. 77−03−93,
  • Алексинская районная больница № 1, тел. (48753) 2−19−45,
  • Ефремовская районная больница, тел. (48744) 2−14−18, (48741) 6−22−90,
  • Новомосковская городская клиническая больница, тел. (48762) 7−00−03.

Обратите внимание, что заявки принимаются от жителей старше 18 лет.

- Вакцинация жителей будет проводиться по мере поступления вакцины в регион. В дальнейшем список медучреждений, где все желающие могут пройти вакцинацию от коронавируса, будет увеличен, — сообщили в региональном минздраве.

 

Друзья, вы или ваши знакомые уже привились от коронавируса? Расскажите нам об этом в комментариях.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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