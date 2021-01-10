За минувшие сутки в Тульской области скончались 12 зараженных коронавирусом
Зарегистрирован 201 новый случай COVID-19.
По информации оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области был выявлен 201 заболевший коронавирусом и зарегистрировано еще 12 смертей пациентов с COVID-19.
Таким образом, всего с начала пандемии в нашем регионе число выявленных случаев коронавируса достигло 24 тыс. 874, а умерших с этим диагнозом — 854.
В целом ситуация по России на данный момент выглядит так:
8 января, в 19:11, 102 2702 0
8 января, в 11:29, 107 3125 -1
7 января, в 11:20, 52 4207 2
6 января, в 21:38, 141 2097 -24
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