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За минувшие сутки в Тульской области скончались 12 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Тульской области скончались 12 зараженных коронавирусом

Зарегистрирован 201 новый случай COVID-19.

По информации оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области был выявлен 201 заболевший коронавирусом и зарегистрировано еще 12 смертей пациентов с COVID-19.
 
 
Таким образом, всего с начала пандемии в нашем регионе число выявленных случаев коронавируса достигло 24 тыс. 874, а умерших с этим диагнозом — 854.
 
В целом ситуация по России на данный момент выглядит так:
 
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:38 −1
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