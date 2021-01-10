За минувшие сутки в Тульской области скончались 12 зараженных коронавирусом

По информации оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области был выявлен 201 заболевший коронавирусом и зарегистрировано еще 12 смертей пациентов с COVID-19.

Таким образом, всего с начала пандемии в нашем регионе число выявленных случаев коронавируса достигло 24 тыс. 874, а умерших с этим диагнозом — 854.

В целом ситуация по России на данный момент выглядит так: