В Туле за один день для обработки дорог использовали 650 тонн противогололедных материалов

Фото: пресс-служба городской администрации

Накануне в областном центре продолжались работы по расчистке улиц и вывозу снега. Бригады «Спецавтохозяйства» убирали и вывозили снег с ул. Демидовская Плотина (участок от ул. К. Маркса до ул. Октябрьской), а также с Красноармейского проспекта от ул. Советской.

Днем проводились работы по уборке и вывозу снега с ул. Д. Ульянова и площади 50-й Армии. Кроме того, продолжались работы по уборке в сельских поселениях Ленинского района.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в день было задействовано 90 единиц спецтехники АО «Спецавтохозяйство», в том числе: 39 КДМ, 10 МТЗ, 2 снегопогрузчика, 2 автогрейдера и 6 КамАЗов. Для обработки дорог использовали более 650 тонн противогололедных материалов.

В территориальных округах ежедневно выполняются работы по сбору мусора, обработке территорий противогололедными материалами, ликвидации стихийных свалок и удалению незаконной рекламы.