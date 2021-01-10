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В Туле за один день для обработки дорог использовали 650 тонн противогололедных материалов
Фото: пресс-служба городской администрации

В Туле за один день для обработки дорог использовали 650 тонн противогололедных материалов

В уборке снега было задействовано 90 единиц спецтехники.

Накануне в областном центре продолжались работы по расчистке улиц и вывозу снега. Бригады «Спецавтохозяйства» убирали и вывозили снег с ул. Демидовская Плотина (участок от ул. К. Маркса до ул. Октябрьской), а также с Красноармейского проспекта от ул. Советской.
 
Днем проводились работы по уборке и вывозу снега с ул. Д. Ульянова и площади 50-й Армии. Кроме того, продолжались работы по уборке в сельских поселениях Ленинского района.
 
 
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в день было задействовано 90 единиц спецтехники АО «Спецавтохозяйство», в том числе: 39 КДМ, 10 МТЗ, 2 снегопогрузчика, 2 автогрейдера и 6 КамАЗов. Для обработки дорог использовали более 650 тонн противогололедных материалов.
 
В территориальных округах ежедневно выполняются работы по сбору мусора, обработке территорий противогололедными материалами, ликвидации стихийных свалок и удалению незаконной рекламы.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:45 −6
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