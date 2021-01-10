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К гибели двух человек на автодороге Тула-Новомосковск привел выезд на встречку

К гибели двух человек на автодороге Тула-Новомосковск привел выезд на встречку

Предполагается, что водитель Nissan Tiida не справился с управлением, так как не учел дорожные и метеорологические условия.

Стали известные некоторые подробности ДТП на 16-м километре автодороги Тула-Новомосковск, которое произошло накануне вечером. На данный момент предполагается, что смертельную аварию спровоцировал 55-летний водитель Nissan Tiida. Мужчина не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу.
 
 
Сначала Nissan Tiida столкнулся с LADA Granta под управлением 47-летнего водителя, а затем обе машины столкнулись с ВАЗ-21104, за рулем которого находился 22-летний мужчина.
 
«В результате ДТП водитель автомобиля Nissan Tiida и его пассажир, женщина 1966 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля LADA Granta и его пассажир, женщина 1967 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
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Автор: Сергей Стариков
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