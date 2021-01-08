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В Тульской области начался второй этап вакцинации от коронавируса

В Тульской области начался второй этап вакцинации от коронавируса

На сегодня обеими вакцинами привито около 1800 человек.

8 января министр здравоохранения региона Алексей Эрк посетил поликлинику тульской горбольницы №7, где приступили ко второму этапу иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона» жителей из групп риска.

В декабре в регион поступило 2500 доз вакцины «Спутник V» и 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» для вакцинации сотрудников медицинских и образовательных организаций.

«На сегодня обеими вакцинами привито около 1800 человек – это больше 95% от поставленных доз. С 1 по 7 января привито около 200 жителей. Сегодня медработники региона и сотрудники образовательных учреждений получили второй компонент вакцины «ЭпиВакКорона»», - сообщил Алексей Эрк.

Пациенты рассказали министру, что первый этап вакцинации перенесли хорошо.

«Чувствую себя отлично, после первой прививки никакого недомогания не было. Вакцинироваться необходимо, чтобы защитить здоровье своих близких, коллег и учеников», - сказала учитель Первомайской кадетской школы Дарья Подшибякина.

В январе ожидаются дополнительные поставки вакцины в регион, после чего иммунизация будет продолжена. Вакцинироваться «Спутником V» смогут граждане в возрасте старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

Прививочные кабинеты организованы в 5 медучреждениях региона: в тульских горбольницах №2 и №9, Алексинской и Ефремовской районных больницах, Новомосковской городской клинической больнице. Получить прививку желающие могут, позвонив в эти медучреждения.



Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и на добровольной основе.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:11 +2
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