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С 1 марта МВД России аннулирует диагностические карты машин без техосмотра

С 1 марта МВД России аннулирует диагностические карты машин без техосмотра

Изменения содержатся в обновленном законе «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

С весны отметка об аннулировании карты вносится в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторам, которые выдадут карту без прохождения автомобилем технического осмотра, грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в соответствии со статьей КоАП «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств».

Кроме того, с 1 марта изменится процедура осмотра автомобиля. Ее необходимо фиксировать на видеокамеру, а снимки машины загружать в ЕАИС ТО. Также в единую систему будут заносить дату и время начала и окончания технического осмотра, место его прохождения по координатам.

Дигностическая карта будет вноситься в единую систему и храниться там пять лет. Однако при желании владельцы автомобилей могут получить бумажный аналог.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:17 0
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