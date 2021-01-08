С 1 марта МВД России аннулирует диагностические карты машин без техосмотра

Кроме того, с 1 марта изменится процедура осмотра автомобиля. Ее необходимо фиксировать на видеокамеру, а снимки машины загружать в ЕАИС ТО. Также в единую систему будут заносить дату и время начала и окончания технического осмотра, место его прохождения по координатам.