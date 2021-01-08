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Как доехать до новых автостанций Тулы: маршруты общественного транспорта

Как доехать до новых автостанций Тулы: маршруты общественного транспорта

В связи с открытием новых автобусных станций с 16 января автостанция «Заречье» прекращает свою работу.

Отправление транспортных средств будет осуществляться с автовокзала «Тула» (пр. Ленина 94), автостанций «Восточная» (ул. Оборонная 83) и «Северная» (ул. Октябрьская 297А).

Автостанция «Северная» 

(ост. «ул. Героя Карпова»)

Пролетарский округ

Автобусы:

  • № 32 «ул. Ушинского - Гарнизонный проезд»;
  • № 44 «Площадка - пос. Рождественский» (через центральную часть города) (с предоставлением льгот).

Центральны округ (через центральную часть города, по ул. Рязанской)

Автобусы:

  • № 1 «Горельские выселки- Горелки-СТОА- Кладбище № 3» (с предоставлением льгот);
  • № 51 «пос. Горельские Выселки - мкр. Левобережный».

С южной части города через центральную часть (мкр. Зеленстрой, Автовокзал)

  • Троллейбус № 4 «ст. Южная —пос. Горелки» (с предоставлением льгот);
  • Автобус № 34 «пос. Косая Гора – пос. Октябрьский - Птицефабрика "Тульская"».

 Западная часть города (Московский вокзал, пос. Мясново)

  • Троллейбус № 6 «Московский вокзал - пос. Горелки» (с предоставлением льгот).

Автобусы:

  • № 66 «д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО "Балтика" - мкр. Петровский»;
  • № 36 «пос. Хомяково - мкр. Петровский» (с предоставлением льгот);
  • № 36А «с. Архангельское - мкр. Петровский», 32 «ул. Ушинского - Гарнизонный проезд» (с предоставлением льгот).

Автостанция «Восточная»

(ост. «ул. Оборонная»)

Южная часть города (мкр. Зеленстрой, Автовокзал)

Трамваи:

  • №12 «пос. Менделеевский - ул. Штыковая»;
  • №13 «пос. Менделеевский - ст. Металлург».

Автобусы:

  • №50 «ул. Седова - ул. Новомосковская»,
  • №55 «Ивановские дачи -12 проезд (Мясново)».

Восточная частью города (Пролетарский округ) через центральную часть

Трамваи:

  • № 11 «Щегловская засека- Красный перекоп»;
  • № 13 «пос. Менделеевский - ст. Металлург».

Автобусы:

  • № 5 «Областной роддом - мкр. Левобережный» (с предоставлением льгот);
  • № 13 «Московский вокзал – городское кладбище №4– ПАО «Тулачермет"» - через Центральный район (Новомосковское шоссе) (с предоставлением льгот);
  • № 13А «Московский вокзал — пос. Петелино»;
  • № 52В «ТЦ "Макси" - д. Нижние Присады» -через Центральный район (Новомосковское шоссе) (с предоставлением льгот).

Северная частью города (Зареченский округ через центральную часть)

  • Автобус № 59 «Алексинское шоссе - ул. Перекопская»;
  • Трамвай № 12 «пос. Менделеевский - ул. Штыковая» (с предоставлением льгот).

Западная частью города (Московский вокзал, пос. Мясново)

Автобусы:

  • № 13 «Московский вокзал – городское кладбище №4 – ПАО «Тулачермет"»(с предоставлением льгот);
  • № 13А «Московский вокзал — пос. Петелино» (с предоставлением льгот);
  • № 55 «Ивановские дачи -12 проезд (Мясново)».

Автовокзал

(пр. Ленина, д. 94).

Пролетарский округ (через ул. Рязанская, Восточный обвод)

  • Автобус № 7 «з-д РТИ - з-д Мелодия» (с предоставлением льгот). 

Пролетарский округ (через Центральную часть города)

 Автобусы:

  • № 18 «ул. Генерала Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)» (с предоставлением льгот);
  • № 25 «пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский областной онкологический диспансер» (с предоставлением льгот);
  • № 28 «пос. Косая Гора - ПАО "Тулачермет"» (с предоставлением льгот);
  • № 33 «д. Высокое - Щегловская засека - пос. Косая Гора - д. Судаково»;
  • № 34 «пос. Косая Гора – пос. Октябрьский - Птицефабрика "Тульская"» (через Зареченский район);
  • № 62 «пос. Прилепы - ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница».
  • Трамвай № 13 «пос. Менделеевский - ст. Металлург» (с предоставлением льгот) .

Южная часть города (пос. Скуратово, пос. Менделеевский, мкр. Зеленстрой)

Автобусы:

  •  № 25 «пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский областной онкологический диспансер» (с предоставлением льгот);
  • № 26 «пос. Скуратово (пос. Западный) - мкр. Петровский» (с предоставлением льгот);
  • № 27-А «пос. Северный - пос. Плеханово» (с предоставлением льгот);
  • № 30 «пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал»;
  • № 38 «пос. Мясново (завод Торгового оборудования) - пос. Басово - Прудный» (с предоставлением льгот).

Трамваи:

  • № 12 «пос. Менделеевский - ул. Штыковая»;
  • № 13 «пос. Менделеевский - ст. Металлург»;
  • № 14 «пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика».

Зареченский округ (через Центральную часть)

Автобусы:

  • № 9 «ул. Железнодорожная - ул. Токарева – Платоновский лес»;
  • № 27-А «пос. Северный - пос. Плеханово» (с предоставлением льгот);
  • № 34 «пос. Косая Гора – пос. Октябрьский - Птицефабрика "Тульская"».

Троллейбусы:

  • № 1 «ул. Малые Гончары - ст. Южная»;
  • № 2 «ул. Курковая - ст. Южная»;
  • № 4 «ст. Южная — пос. Горелки».
  • Трамвай № 12 «пос. Менделеевский - ул. Штыковая» (с предоставлением льгот).

Привокзальный округ (пос. Мясново, Московский вокзал)

Автобусы:

  • № 26 «пос. Скуратово (пос. Западный) - мкр. Петровский» (с предоставлением льгот);
  • № 30 «пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал»;
  • № 35 «ст. Козлова засека - пос. Михалково»;
  • № 38 «пос. Мясново (завод Торгового оборудования) - пос. Басово-Прудный» (с предоставлением льгот);
  • № 54 «пос. Ивановские дачи - Московский вокзал - пос. Ивановские дачи»;
  • № 55 «Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново)».
  • Троллейбус № 5 «Московский вокзал - ст. Южная» (с предоставлением льгот).
  • Трамвай № 14 «пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика» (с предоставлением льгот)
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:34 −8
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