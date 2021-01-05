В Туле пьяный водитель попал в ДТП с перевертышем, уходя от погони ГИБДД

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5 января экипаж отдельного батальона по городу Туле нес службу на территории областного центра. Около 02.00 на улице Максима Горького сотрудниками ДПС был замечен автомобиль «Skoda», траектория движения которого давала основания, что водитель может находиться в состоянии опьянения.

Инспекторы подали водителю сигнал об остановке транспортного средства, мужчина проигнорировал законное требование сотрудников полиции и продолжил движение. Экипаж ДПС проследовал за водителем в попутном направлении с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом, при этом неоднократно требуя водителя остановить транспортное средство.

При попытке скрыться от сотрудников ГИБДД, на пересечении улиц Пузакова – Дульная, водитель не справился с управлением и совершил наезд на неподвижное препятствие с последующим опрокидыванием, после чего был задержан инспекторами ДПС.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что за рулем «Skoda» находился мужчина 1987 года рождения, в отношение него сотрудниками Госавтоинспекции, составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.