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На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога»

На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога»

Для туляков и гостей города под открытым небом подготовили концертные номера и развлекательную программу со сказочными персонажами.

Большое after-party Нового года «Держи быка за рога» проводилось в самом центре Тулы, на Казанской набережной. Здесь были организованы фотозоны, одна выполнена в эко-стиле, одна – из воздушных шаров. 

Около сцены также развернулась «Аллея чудес» со сказочными героями, резиденция Деда Мороза, проводились веселые старты. На сцене выступили артисты не только тульской эстрады, но и из других городов.

Галерея
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 1
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 2
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 3
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 4
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 5
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 6
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 7
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 8
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 9
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 10
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 11
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 12
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 13
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 14
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 15
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 16
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 17
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 18
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 19
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 20
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 21
На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога», Фото: 22
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