На Казанской набережной прошел праздник «Держи быка за рога»

Для туляков и гостей города под открытым небом подготовили концертные номера и развлекательную программу со сказочными персонажами.

Большое after-party Нового года «Держи быка за рога» проводилось в самом центре Тулы, на Казанской набережной. Здесь были организованы фотозоны, одна выполнена в эко-стиле, одна – из воздушных шаров.

Около сцены также развернулась «Аллея чудес» со сказочными героями, резиденция Деда Мороза, проводились веселые старты. На сцене выступили артисты не только тульской эстрады, но и из других городов.