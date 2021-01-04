В Туле из-за аварии на водопроводе несколько домов остались без холодной воды

На месте уже работают сотрудники «Тулагорводоканала».

Из-за проведения аварийно-восстановительных работ в доме № 31 по ул. Серебровской в Туле ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Серебровская д. 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 18, 20,

ул. Седова д. 49,

частный сектор: ул. Серебровская д. 27-89,

ул. Самокатная,

ул. 1-я Трубная,

ул. 2-я Трубная,

ул. 3-я Трубная,

ул. 1-я Зеркальная,

ул. 2-я Зеркальная,

ул. 3-я Зеркальная.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.