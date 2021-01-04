В Туле из-за аварии на водопроводе несколько домов остались без холодной воды
На месте уже работают сотрудники «Тулагорводоканала».
Из-за проведения аварийно-восстановительных работ в доме № 31 по ул. Серебровской в Туле ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Серебровская д. 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 18, 20,
- ул. Седова д. 49,
- частный сектор: ул. Серебровская д. 27-89,
- ул. Самокатная,
- ул. 1-я Трубная,
- ул. 2-я Трубная,
- ул. 3-я Трубная,
- ул. 1-я Зеркальная,
- ул. 2-я Зеркальная,
- ул. 3-я Зеркальная.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Другие статьи по темам
Место