Кто следит за порядком в Туле 4 января: как позвонить дежурному по городу

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Городские службы находятся в режиме готовности, во всех районах дежурят сотрудники администрации.

Администрация Тулы напоминает: при возникновении какой-либо нештатной ситуации жители могут связаться с сотрудниками городских служб или напрямую с дежурным по городу.

В понедельник, 4 января, за порядком в Туле проследит Николай Вишнев. Также организованы дежурства во всех городских округах и сельских поселениях.