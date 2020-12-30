В Тульской области участок трассы «Дон» стал платным

С 30 декабря 2020 года при проезде с 211-го по 260-й километр М-4 владелец легкового автомобиля в рабочие дни, за исключением пятничных, выходных, праздничных и предпраздничных дней, заплатит 95 рублей в дневное время – с 7.00 до полуночи.

В ночное время (с 00.00 до 7.00) проезд обойдется в 65 рублей, сообщили в пресс-службе «Автодора».

Для других типов транспортных средств, в том числе грузовых автомобилей, в зависимости от габаритов и количества осей стоимость проезда будет выше. Тарифы на этом участке трассы для их владельцев будут зависеть от категории транспортного средства, времени суток и дня недели.

В «Автодоре» отметили, что благодаря реконструкции 14 километров трассы М-4 «Дон» получили участок современной скоростной трассы, по которому можно проехать быстро, комфортно и безопасно: освещенную дорогу первой категории с двумя транспортными развязками, пятью искусственными сооружениями, отвечающими современным нагрузкам, с пересечениями на разных уровнях.