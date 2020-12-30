Коронавирус: три мифа о самолечении

– При коронавирусе течение болезни может быть разным. Не угадаешь, как заболевание в итоге будет развиваться. Иногда течение болезни из легкого очень быстро переходит в тяжелое. Лечиться обязательно нужно только под наблюдением врача, чтобы не пропустить момент, когда потребуется госпитализация.

Самолечение опасно тем, что можно «назначить себе» неправильные дозы и препараты, от чего может возникнуть осложнение.

Миф 1. Витамины и народные средства спасут от ковида

Это не так. Витамины не защитят от коронавируса и не помогут выздороветь. Если человек заразился, он всё равно переболеет.

Витамины укрепляют иммунитет, но опосредованно. Если сразу выпить их целую гору, мгновенной пользы не будет.

Народные средства также не спасут от заражения. Чай с малиной и мёдом хорошо пить во время болезни — обильное питье способствует дезинтоксикации. Во время повышения температуры полезна малина, так как там есть ацетилсалициловая кислота. Но эффективнее просто выпить таблетку жаропонижающего средства.

Миф 2. Чем больше антибиотиков пьешь, тем быстрее вылечишься

Неправда. У всех антибиотиков есть побочные действия, чем можно только навредить. Самостоятельно себе нельзя назначать таблетки, особенно принимать их «на всякий случай».

И вообще коронавирус — это вирусная инфекция, антибиотики на нее не действуют. Их назначают только тогда, когда развиваются бактериальные осложнения.

Миф 3. Не нужно идти к врачу, я могу найти лечение в интернете или спрошу, что назначал доктор моим знакомым

Если болезнь протекает легко, человек может выздороветь и без лекарств. Но можно упустить время, если заболевание окажется более тяжелым. Чем раньше пациент обращается в больницу, тем больше шансов выздороветь.

В моей практике больше половины случаев, когда пациенты поздно обращаются к врачу. Они не принимают противовирусные средства, а сразу «выписывают себе» антибиотики. Реже всех к врачам обращаются пенсионеры, они пытаются лечиться самостоятельно.

Некоторым людям лечение советуют знакомые или они находят его в интернете. Иногда принимают те препараты, которые нужно, но не в той дозировке. К тому же кроме противовирусных средств при более серьезном течении болезни нужны другие препараты, и их нужно принимать под контролем специалиста.