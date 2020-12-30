В Тульском кремле открылось археологическое окно: фоторепортаж

30 декабря в Тульском кремле для посещения открылось археологическое окно. Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина и благотворителей в Тульской области появился уникальный объект.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова напомнила, что при подготовке к 500-летию кремля археологическая экспедиция Института археологии РАН провела раскопки между Успенским и Богоявленским соборами. Было обнаружено основание фундамента каменного храма XVII века. Он стал центральным объектом показа. Также здесь размещена модель Успенского храма XVII века. В витринах представлены артефакты, найденные во время раскопок: фрагменты посуды и изразцов, предметы вооружения, церковной утвари и быта, детали одежды и монеты.

- Впервые на территории кремля демонстрируется реальная мощь культурного слоя. Посетители смогут оценить его с помощью специальной системы «Слои времени» с QR-кодами. Археологическое окно станет еще одним объектом привлечения туристов в пределах древней крепости и позволит сохранить, изучить и популяризировать археологическое наследие Тульского кремля, - подчеркнула Ольга Гремякова.

Научный руководитель раскопа - заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова отметила, что Тульская область стала одним из лидеров в стране в деле сохранения археологического наследия. Опыт создания архокна будет использован и в других регионах.

Также сегодня начал работу обновленный музей «Тульские самовары». Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина в рамках 500-летия Тульского кремля в музее был проведен второй, завершающий этап ремонта и реконструкции. Отремонтированы фойе, кабинеты сотрудников, помещение для хранения фонда, экспозиционный и выставочный залы на 2-м этаже.

Экспозиция дополнена новыми музейными предметами, документами, фотографиями по разделам:

«Быт самоварных фабрикантов конца XIX – начала XX века»;

«Неизвестные самоварные фабрики Тулы конца XIX – начала XX века»;

«Завод «Штамп» в годы Великой Отечественной войны».

- В результате двух этапов реконструкции музея «Тульские самовары» удалось создать новую экспозицию, отвечающую современным требованиям и способную заинтересовать любого посетителя. Уверена, что после обновления музей привлечет сюда ещё больше туляков и гостей города, - отметила Татьяна Рыбкина.

В музее открылась выставка живописи тульских и московских художников, посвященная самоварам.

Татьяна Рыбкина напомнила, что благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина на минувшей неделе после ремонта открылся музей командира крейсера «Варяг» Всеволода Руднева.