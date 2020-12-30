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В Тульском кремле открылось археологическое окно: фоторепортаж

В Тульском кремле открылось археологическое окно: фоторепортаж

Это уникальный объект.

30 декабря в Тульском кремле для посещения открылось археологическое окно. Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина и благотворителей в Тульской области появился уникальный объект. 

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова напомнила, что при подготовке к 500-летию кремля археологическая экспедиция Института археологии РАН провела раскопки между Успенским и Богоявленским соборами. Было обнаружено основание фундамента каменного храма XVII века. Он стал центральным объектом показа. Также здесь размещена модель Успенского храма XVII века. В витринах представлены артефакты, найденные во время раскопок: фрагменты посуды и изразцов, предметы вооружения, церковной утвари и быта, детали одежды и монеты. 

- Впервые на территории кремля демонстрируется реальная мощь культурного слоя. Посетители смогут оценить его с помощью специальной системы «Слои времени» с QR-кодами. Археологическое окно станет еще одним объектом привлечения туристов в пределах древней крепости и позволит сохранить, изучить и популяризировать археологическое наследие Тульского кремля, - подчеркнула Ольга Гремякова.

Научный руководитель раскопа - заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова отметила, что Тульская область стала одним из лидеров в стране в деле сохранения археологического наследия. Опыт создания архокна будет использован и в других регионах.

Также сегодня начал работу обновленный музей «Тульские самовары». Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина в рамках 500-летия Тульского кремля в музее был проведен второй, завершающий этап ремонта и реконструкции. Отремонтированы фойе, кабинеты сотрудников, помещение для хранения фонда, экспозиционный и выставочный залы на 2-м этаже. 

Экспозиция дополнена новыми музейными предметами, документами, фотографиями по разделам: 

  • «Быт самоварных фабрикантов конца XIX – начала XX века»;
  • «Неизвестные самоварные фабрики Тулы конца XIX – начала XX века»;
  • «Завод «Штамп» в годы Великой Отечественной войны».

- В результате двух этапов реконструкции музея «Тульские самовары» удалось создать новую экспозицию, отвечающую современным требованиям и способную заинтересовать любого посетителя. Уверена, что после обновления музей привлечет сюда ещё больше туляков и гостей города, - отметила Татьяна Рыбкина.

В музее открылась выставка живописи тульских и московских художников, посвященная самоварам. 

Татьяна Рыбкина напомнила, что благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина на минувшей неделе после ремонта открылся музей командира крейсера «Варяг» Всеволода Руднева.

Галерея
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 1
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 2
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 3
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 4
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 5
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 6
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 7
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 8
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 9
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 10
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 11
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 12
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 13
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 14
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 15
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 16
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 17
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 18
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 19
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 20
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 21
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 22
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 23
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 24
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 25
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 26
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 27
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 28
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 29
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 30
В Тульском кремле открылось археологическое окно, Фото: 31
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 21:00 +2
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