Более 1200 рабочих мест и 33 млрд рублей: Тульская область заключила 13 новых инвестсоглашений

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В текущем году наш регион вошёл в ТОП-3 национального инвестиционного рейтинга.

В индустриальном кластере «Октава» состоялась церемония подписания инвестиционных соглашений (Invest – Day). Глава региона Алексей Дюмин отметил, что Тульская область заняла пятое место среди 34 регионов России, которые, несмотря на пандемию коронавируса, смогли поддержать рост промышленного производства.

Губернатор напомнил, что в 2020 году Тульская область также вошла в ТОП-3 регионов национального инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив.

В этом году в особой экономической зоне «Узловая» появилось семь новых резидентов – это рекордный показатель. Там будет размещена площадка «McCain Foods Limited» – международного лидера среди производителей замороженных продуктов питания.

Компания производит треть всего картофеля фри в мире. Перерабатывающий комплекс в Узловой станет её первой российской площадкой. В проект предполагается вложить порядка 12,7 млрд рублей.

ПАО «Группа Черкизово» планирует построить в Ефремове перерабатывающий пищевой кластер и цех по производству мясных полуфабрикатов. Общая стоимость проекта – 3 млрд рублей.

Всего в рамках церемонии было подписано 13 инвестиционных соглашений на общую сумму более 33 млрд рублей. Благодаря их реализации в Тульской области появится порядка 1200 новых рабочих мест.