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На ул. Металлургов с балкона 4 этажа выпала пьяная женщина

На ул. Металлургов с балкона 4 этажа выпала пьяная женщина

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Как стало известно Myslo, вечером 28 декабря рядом с одним из домов по ул. Металлургов в Туле обнаружили труп 47-летней женщины.
 
На данный момент установлено, что пострадавшая выпала с балкона своей квартиры на четвертом этаже. Также известно, что перед трагедией она употребляла алкоголь.
 
По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:59 +4
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