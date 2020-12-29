На ул. Металлургов с балкона 4 этажа выпала пьяная женщина

Как стало известно Myslo, вечером 28 декабря рядом с одним из домов по ул. Металлургов в Туле обнаружили труп 47-летней женщины.

На данный момент установлено, что пострадавшая выпала с балкона своей квартиры на четвертом этаже. Также известно, что перед трагедией она употребляла алкоголь.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.