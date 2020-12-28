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С начала пандемии в Тульской области умерли 717 человек с ковидом

С начала пандемии в Тульской области умерли 717 человек с ковидом

Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Тульской области с 22 по 28 декабря подтвержден летальный исход 73 пациентов в возрасте от 42 до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Как сообщает оперштаб, общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 717 человек.

Сюжет: Коронавирус
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