С начала пандемии в Тульской области умерли 717 человек с ковидом
Об этом сообщает региональный оперштаб.
В Тульской области с 22 по 28 декабря подтвержден летальный исход 73 пациентов в возрасте от 42 до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания.
Как сообщает оперштаб, общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 717 человек.
В каких городах Тульской области самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 28 декабря
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