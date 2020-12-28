С начала пандемии в Тульской области умерли 717 человек с ковидом

В Тульской области с 22 по 28 декабря подтвержден летальный исход 73 пациентов в возрасте от 42 до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Как сообщает оперштаб, общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 717 человек.