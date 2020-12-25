В 2021 году в Туле ликвидируют очередь в детские сады

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На улице Кауля в Туле открылся новый модульный детский сад. Он относится к Центру образования № 19. За последнее время численность населения микрорайона выросла – здесь поселилось много молодых семей с маленькими детьми. Новый детский сад полностью обеспечит места для малышей в возрасте до 3 лет.

Модульное здание было закуплено в рамках нацпроекта «Демография». Его стоимость – более 48 млн рублей. На 90 % это средства бюджета Тульской области, остаток – городская казна. Также за счёт города оборудованы прогулочные площадки для детей, установлены веранды и малые архитектурные формы.

Сад начал работу 22 декабря. Он рассчитан на три группы по 25 человек. Здесь три групповые ячейки, включающие раздевалку, игровую, совмещенную со спальней и буфетной зоной, санитарные комнаты, комбинированный музыкально-спортивный зал, кабинет педагогов и помещение для временной изоляции заболевших детей. В детском саду уже 45 воспитанников в возрасте от года до 3 лет.

Также модульные детские сады появятся на ул. Революции, Промышленном проезде, на Зеленстрое, в поселке Молодежный и в Петровском квартале. Проект по строительству таких объектов стартовал по инициативе губернатора Алексея Дюмина. На шесть модульных детских садов выделено более 220 млн рублей.

Сегодня места в детском саду в Туле ожидают менее 370 детей младше трех лет. По словам главы администрации города Дмитрия Миляева, в 2021 году очередь будет ликвидирована. Строятся пять детских садов – два будут сданы в ближайшее время, ещё три достроят в будущем году. Тогда же начнётся строительство детского сада на проспекте Ленина.